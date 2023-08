Game of Thrones, qual è l'episodio preferito di George RR Martin?

Game of Thrones è terminata in maniera divisiva ormai da parecchi anni, ma il suo autore George R.R. Martin non aveva mai rivelato quale fosse il suo episodio preferito tra quelli delle otto stagioni prodotte dalla HBO. Almeno fino ad ora, quando in una lettera pubblicata sul suo sito web ha tolto ogni dubbio in risposta a Vanity Fair.

L'autore è intervenuto sul suo sito web in risposta all'articolo di Vanity Fair che nominava "Blackwater" (L'assedio) uno dei 25 episodi perfetti della televisione degli ultimi 25 anni e ha scritto che non considera l'episodio perfetto, ma che è il suo episodio preferito della serie HBO. Ha poi aggiunto di essere molto affezionato all'episodio della quarta stagione "Il leone e la rosa" e di avere un "debole" anche per questo.

Nel frattempo, due volti storici di Game of Thrones si sono riuniti.

"Non ho mai affermato di essere perfetto... ma se la brava gente di Vanity Fair vuole dirlo, chi sono io per discutere?". Martin ha scritto. "Naturalmente, non stanno dicendo che sono perfetto. Stanno parlando di 'Blackwater', uno degli episodi che ho scritto per Game of Thrones. (Ne ho sceneggiati quattro. E sì, 'Blackwater' è il mio preferito, anche se penso che anche 'Il leone e la rosa' sia venuto molto bene e ho un debole per quello)". Scopriamo anche che fine hanno fatto gli altri spin-off di Game of Thrones.

"Blackwater" è il nono episodio della seconda stagione di Game of Thrones, andato in onda il 27 maggio 2012. L'episodio, diretto da Neil Marshall, è considerato da molti uno dei migliori dell'intera serie e presenta la Battaglia di Blackwater che vede Tyrion Lannister, in qualità di Primo Cavaliere del Re, guidare le forze dei Lannister contro un'invasione navale da parte di Stannis Baratheon (Baratheon stava cercando di conquistare il Trono di Spade e quindi Lannister stava difendendo Approdo del Re).

Quella dell'episodio fu la prima grande battaglia di Game of Thrones e impostò il tono della serie, che in seguito ne avrebbe viste molte altre, tra cui l'epica "Battaglia dei Bastardi".