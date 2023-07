Game of Thrones, qual è stata la morte più imperdonabile della serie?

Per tutta la sua durata, dal 2011 al 2019, Game of Thrones è stata una serie in cui chiunque poteva morire. Dal momento in cui Ned Stark (Sean Bean) è morto alla fine della Stagione 1, i fan si sono convinti che tutti i personaggi dello show potessero fare la stessa fine da un momento all'altro. Ma qual è stata la morte più dura da digerire.

Stiamo parlando, ovviamente, dell'omicidio della stretta confidente di Daenerys (Emilia Clarke), Missandei dell'Isola di Naath (Nathalie Emmanuel). Uccisa brutalmente dalla Montagna (Hafþór Júlíus Björnsson) in uno degli ultimi episodi dello show, Missandei ha lasciato il mondo di Westeros con le sue ultime parole che hanno portato alla distruzione della città di Approdo del Re e al completo disastro del finale che stava per arrivare. E quel che è peggio è che quel finale non aveva nemmeno bisogno della sua morte.

La morte di Missandei in Game of Thrones è stata brutale e non solo per il suo eccessivo spargimento di sangue. Catturata da Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) durante la battaglia di Approdo del Re, Missandei è stata portata da Cersei (Lena Headey), che l'ha usata per ricattare Daenerys affinché ritirasse le sue forze dalla capitale.

In cima alle mura di Approdo del Re, Missandei, che un tempo era una schiava che è stata poi liberata da Daenerys ad Astapor, è stata rimessa in catene e presentata come un oggetto da barattare in cambio di potere. Questo è stato il primo crimine commesso dagli autori Benioff e Weiss per quanto riguarda la morte di Missandei. Rimettere un personaggio di colore che aveva intrapreso un percorso di liberazione, anche se iniziato in modo alquanto discutibile grazie alle azioni di un salvatore bianco, nella posizione di essere posseduto e incatenato non è stato solo un passo falso, ma anche dolorosamente umiliante.

Questa umiliazione è ulteriormente aggravata dalla rivelazione, all'indomani della morte di Missandei, che l'unica cosa che conservava tra i suoi effetti personali era il collare che usava come schiava, come se fosse un caro ricordo che si vorrebbe conservare.

Ma le catene che vengono messe intorno a Missandei nella scena della sua morte non sono solo letterali. Sono anche metaforiche. Mentre Daenerys rifiuta di farsi influenzare dalle minacce, Cersei fa tagliare la testa di Missandei dalla Montagna davanti a lei. Avendo appena perso Ser Jorah (Iain Glen) nella Battaglia di Grande Inverno e il suo drago Rhaegal a causa dei dardi di scorpione di Euron, Daenerys perde completamente la testa quando vede cadere ai suoi piedi la testa della sua amata amica e serva. È qui che si concentra la morte di Missandei, non su Missandei stessa, ma su Daenerys. Il personaggio viene usato come un oggetto al servizio del dolore del suo padrone, in modo che possa finalmente arrivare a ignorare il consiglio di Tyrion e a distruggere completamente Approdo del Re.

E per voi, qual è la morte più imperdonabile di Game of Thrones? Fatecelo sapere nei commenti.