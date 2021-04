Game of Thrones, ecco qual è stata la scena più costosa di sempre

Game of Thrones non è certamente uno degli show più economici usciti in televisione. Anzi, a dire la verità, è nelle prime posizioni tra le serie televisive più costose di tutti i tempi con budget che hanno sforato i 10 milioni di dollari per la realizzazione di un solo episodio.

Chiaramente non tutti gli episodi hanno avuto bisogno di cifre altissime, poiché tutto era bilanciato alle scene da mostrare, all'uso degli effetti speciali e alla quantità di attori presenti nella scena. A tal proposito, quindi, quale è stata la scena più costosa dell'intero spettacolo?

Il "trono" lo contendono due episodi, rispettivamente il nono della sesta stagione intitolato La battaglia dei bastardi e l'ultimo dell'ottava stagione intitolato, per l'appunto, Il Trono di Spade. Le cifre sono molto simili, ma a vincere di misura è proprio la puntata conclusiva della serie che è costata ben 16,6 milioni di dollari. Il budget complessivo, infatti, è stato per entrambe le stagioni di 100 milioni di dollari, ma l'ultima ha avuto solo 6 episodi.

Per quanto riguarda la scena più costosa, invece, questa è indubbiamente La battaglia dei bastardi che ha visto l'epico confronto tra Jon Snow e Ramsay Bolton. Il penultimo episodio della sesta stagione presenta una delle più grandi battaglie mai messe sullo schermo. Con 600 membri della troupe, oltre 500 comparse, 25 giorni di riprese e un budget di 11 milioni di dollari, La battaglia dei bastardi è l'emblema perfetto del successo della serie. La sesta stagione era stata anche una delle più costose con un budget di ben 10 milioni di dollari ad episodio per 10 puntate, infrangendo il record detenuto dalla battaglia di Blackwater (8 milioni di dollari). Poi, però, anche la settima e soprattutto l'ottava stagione hanno distrutto il record poiché, mantenendo sempre lo stesso budget di 100 milioni di dollari, hanno visto una riduzione degli episodi.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo agli ultimi aggiornamenti su The Winds of Winter. Ecco, infine, una curiosità riguardante una particolare lumaca di mare che è stata nominata ispirandosi a un noto personaggio di Game of Thrones.