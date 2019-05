Game of Thrones: qual è il significato di 'dracarys'?

Il rapporto tra Daenerys e i suoi draghi è stato sin da subito fortissimo e si è poi ulteriormente solidificato lungo le stagioni, con l'erede Targaryen che ha imparato a controllare sempre più efficacemente i propri pargoli. Un comando, in particolare, ha avuto un ruolo essenziale.

"Dracarys" è il comando tramite il quale Daenerys ordina ai draghi di sputare fuoco. Lo sentimmo pronunciare, per la prima volta, quando una giovanissima ed inesperta Madre dei Draghi lo utilizzò per dare fuoco agli stregoni di Qarth, che avevano ingenuamente sottovalutato il già enorme potere di Drogon, Viserion e Rhaegal. Da allora in poi, abbiamo sentito Daenerys pronunciare il comando sempre più spesso, per incenerire nemici sempre più temibili e, soprattutto, più numerosi.

La parola, nella fattispecie, sta per "fuoco di drago" in alto valyriano, lingua parlata a Valyria prima del Disastro abbattutosi sulla città. Facile, a questo punto, capire perché Dany abbia scelto questo termine come comando d'attacco per la sua amata progenie, ed anche perché questi ne abbiano subito recepito il significato.

Durante l'ultimo episodio di Game of Thrones, comunque, la parola si completa di ulteriori sfumature, assumendo un significato più evocativo: "dracarys" è, infatti, l'ultima parola pronunciata da Missandei prima di essere decapitata ad Approdo del Re. Il termine, in questo caso, assume i connotati quasi di un grido di guerra o di una richiesta di vendetta, come a dire: "non avere pietà, bruciali tutti".

Scopriremo la reazione di Daenerys nel prossimo episodio del Trono, il cui trailer è già online: Jon Snow e Dany assicurano che sarà straordinario.