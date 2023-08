Game of Thrones, qual è il significato nascosto della canzone delle Nozze Rosse

Game of Thrones nel corso delle sue otto stagioni ha regalato non pochi momenti sanguinari: tra questi, le Nozze Rosse sono davvero difficili da dimenticare. Sangue ovunque, caos e disperazione accompagnato dalle note di The Rains of Castamere hanno sancito la fine di una famiglia e l'inizio di una nuova vendetta.

Richard Madden ha definito le riprese delle Nozze Rosse "traumatiche" e non potremmo dargli di certo torto se pensiamo agli orrori visti sul piccolo schermo definiti da George RR Martin persino meglio di Star Wars.

Ma in Game of Thrones niente è lasciato al caso e anche The Rains of Castamere, portatrice di malinconia, è ricca di significato ma affonda le sue radici in un evento lontano dalla Nozze Rosse che vede protagonista la casa Lannister, il suo potere e la sua caduta. Nello specifico Rains of Castamere si riferisce al castello Castamere della casata Reyne, seconda per ricchezza ai Lannister, e ne racconta la caduta e la riluttanza a piegarsi completamente a Tytos Lannister, padre di Tywin, che era più considerato un "leone sdentato" che altro, ma si faceva rispettare attraverso un regime di terrore.

La melodia, seppur associata direttamente alla casa Reyne, non manca di certo di riferimenti alla grande ricchezza dei Lannister, allo stemma del leone ma anche a una grande disgrazia che li colpirà. The Rains of Castemere, ricorda uno dei momenti di massimo splendore dei Lannister ma ne predice anche la caduta e non solo: se nelle prime stagioni la canzone viene adoperata in momenti vittoriosi per la casata di Tywin Lannister come appunto le Nozze Rosse e la morte del Giovane Lupo o la Battaglia delle Acque Nere, verso la stagione finale accompagna la caduta della casata con la morte di Cersei e Jaime Lannister.