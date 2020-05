Game of Thrones, qual è la stagione migliore? Scoprite la nostra Top 8

Poco più di un anno dopo l'uscita del controverso finale di Game of Thrones, ripercorriamo tutte le stagioni per scoprire insieme i migliori e i peggiori archi narrativi della serie fantasy HBO che negli anni ha saputo conquistare milioni di spettatori, affermandosi tra le serie TV più influenti di sempre.

Dai primi intrighi di potere tra gli Stark e i Lannister alle battaglie mozzafiato che hanno caratterizzato l'ultima parte dello show, molto più votata al fantastico rispetto alle prime fasi, ecco dunque un video in cui elenchiamo tutte le stagioni dalla peggiore alla migliore in una speciale "Top 8".

Nel frattempo vi ricordiamo che HBO ha già dato il via libera per lo sviluppo di House of Dragon, primo spin-off della serie kolossal che esplorerà le origini della dinastia Targaryen. Affidata a Ryan Condal e Miguel Sapochnik, regista che ha diretto alcuni degli episodi più apprezzati di Game of Thrones tra cui Aspra Dimora e La battaglia dei Bastardi, la serie debutterà nel 2022.



