Game of Thrones, qual è lo status dei vari spin-off? Risponde il boss di HBO

Sono giornate importanti per il mondo dell'intrattenimento queste, perché cariche di annunci e aggiornamenti di ogni tipo. In casa HBO, ci informa il boss della compagnia Casey Bloys, si lavora sodo sullo spin-off di Game of Thrones House of the Dragon. Ma che ne è delle altre serie del franchise in fase di sviluppo?

"Al momento c'è una [sola] serie di Game of Thrones ed è House of the Dragon. Null'altro è stato approvato finora" ha affermato Bloys quando gli vengono chiesti update sullo status degli altri spin-off di Game of Thrones di cui si è parlato recentemente come 9 Voyages o Dunk and Egg, o anche la serie animata.

"Ci sono diversi altri progetti in fase di sviluppo" conferma poi "Ma il via libera non è stato dato a nessun altro spin-off e al momento ci stiamo focalizzando su House of the Dragon. Non credo ne siano stati cancellati altri comunque" conclude, in riferimento a The Flea Bottom, che è stata troncata praticamente sul nascere, come riportato qualche tempo fa.

Dopo essere "rimasta orfana" di Game of Thrones nel 2019, l'emittente americana HBO ha provato a ricreare la magia della serie di Benioff e Weiss, ma un primo tentativo è già andato a monte con la cancellazione del prequel con Naomi Watts, di cui era stato girato anche un pilot, mentre rimane aperta la scommessa House of the Dragon, serie in cui il network ripone grande fiducia.

Ma verrà ripagata? Lo scopriremo solo al suo arrivo sugli schermi.