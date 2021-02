Game of Thrones, quando esce Winds of Winter? Le ipotesi dopo le novità di Martin

Finalmente, Goerge R. R. Martin ci ha fornito un aggiornamento su The Winds of Winter, anche se non è di certo dei più incoraggianti: dopo mesi di attesa, ancora sembra lontana la pubblicazione del sesto romanzo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che dovrebbe provare a concludere più dignitosamente la saga che ha ispirato Game of Thrones.

Alla luce dell'"importante" comunicazione di Martin circa lo stato dei lavori de I venti dell'inverno, sono in molti a chiedersi quindi quando finalmente potrebbe vedere la luce il libro, che ormai è atteso da quasi 10 anni.

Le promesse non mantenute

Non ce ne voglia il nostro amato GRRM, ma per dovere di cronaca bisogna ricordare quante volte abbia già infranto delle promesse riguardo alla conclusione della scrittura di The Winds of Winter. Lo scrittore, infatti, si era impegnato per completare la scrittura del romanzo entro la World Science Fiction Convention in Nuova Zelanda, il 29 luglio del 2020, e che in caso contrario i fan avrebbero potuto "arrestarlo". Ovviamente, così non è stato.

Successivamente, Martin è tornato a parlare di Wellington, relativamente alla fine dei lavori per I venti dell'inverno, dicendo che - sperava - che nel corso del 2021 sarebbe stato in grado di visitare la città e portare a conclusione il romanzo. Intenzione che sembra essersi rinforzata dopo le sue dichiarazioni del 3 febbraio 2021, nelle quali afferma come la scrittura potrebbe finire davvero entro l'anno corrente.

Quando esce The Winds of Winter?

Premettiamo: noi non ci crediamo davvero finché non ci sarà un annuncio ufficiale. Tuttavia, se Martin riuscisse a fare quanto detto, e a concludere la scrittura del sesto capitolo della saga delle Cronache, in ogni caso difficilmente potrebbe essere pubblicato prima della metà del 2022, se non alla fine dello stesso anno. Bisogna considerare, infatti, tutto il lavoro di editing, traduzione, distribuzione e tiratura delle copie, che hanno tempi non indifferenti. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe passare anche più di un anno, e riusciremmo a vedere I venti dell'inverno sui nostri scaffali solo all'inizio del 2023. Sempre che le promesse, questa volta, siano mantenute…

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quali personaggi di The Winds of Winter avranno un destino simile rispetto a quanto visto in Game of Thrones, è il vostro turno: quando pensate che possa uscire The Winds of Winter? Attendete con ansia il romanzo? Non esitate a commentare, vi leggeremo e risponderemo con grande piacere!