Game of Thrones, quando HBO si è dovuta scusare per aver decapitato George W. Bush

Game of Thrones ci ha regalato un’avventura epica in un mondo fantastico creato da Geroge RR Martin, ma ha incluso spesso anche alcuni errori o dimenticanze che i fan da ogni parte del mondo non potevano non notare, inclusa la presenza della testa mozzata di George W. Bush.

HBO e i creatori di Game of Thrones hanno dovuto scusarsi nel 2012 dopo che lo spettacolo ha messo la testa dell'ex presidente degli Stati Uniti su una picca.

Abbiamo visto anche The Walking Dead usare teste mozzate recentemente, ma Game of Thrones si è spinto un po’ oltre per il controverso uso di George W. Bush.

Quando Re Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) costringe Sansa Stark (Sophie Turner) a guardare la testa decapitata di suo padre Ned Stark (Sean Bean) abbiamo visto anche la testa di Septa Mordane (Susan Brown) e quella del 43esimo presidente degli Stati Uniti incontrare un destino altrettanto macabro.



Mentre la testa di Bush ha i capelli molto più lunghi della sua controparte nella vita reale e sebbene l'intera faccia non sia chiaramente visibile, i lineamenti sembravano esattamente come quelli di Bush, come potete vedere in calce alla notizia.

HBO ha quindi dovuto scusarsi definendolo un errore di disattenzione:

“Siamo rimasti profondamente sgomenti nel vedere questo e trovarlo inaccettabile, irrispettoso e di pessimo gusto. Lo abbiamo chiarito ai produttori esecutivi della serie che si sono immediatamente scusati per questo errore involontario e disattento. Siamo spiacenti che sia successo e lo rimuoveremo da qualsiasi futura produzione di DVD", affermò HBO in una nota.



I creatori dell'amata serie, DB Weiss e David Benioff, hanno confermato l’errore nel commento del DVD della prima stagione e poi si sono scusati. Hanno spiegato che l'inclusione della testa del presidente Bush è stata semplicemente una questione di convenienza e non una dichiarazione politica, poiché le produzioni utilizzano qualsiasi vecchio oggetto di scena quando necessario.

Questo è fatto noto nel settore, in quanto può essere molto costoso realizzare oggetti di scena per parti del corpo nuovi di zecca per ogni singola produzione. Di conseguenza, le teste o le parti del corpo di personaggi famosi compaiono continuamente nei film e nelle serie tv, ma probabilmente non è stata una buona idea mettere la testa di un ex presidente degli Stati Uniti su una picca.

"Usiamo molte protesi del corpo nello show: teste, braccia, ecc", hanno detto in una nota. “Non possiamo permetterci di farle tutte da zero, specialmente nelle scene in cui non ne abbiamo bisogno, quindi li noleggiamo alla rinfusa. Dopo che quella scena era già stata girata, qualcuno ha fatto notare che una delle teste assomigliava a George W. Bush. Non volevamo mancare di rispetto all'ex presidente e ci scusiamo se qualcosa che abbiamo detto o fatto ha suggerito il contrario”.



HBO ha dovuto affrontare molte controversie nel corso degli anni con Game of Thrones, la testa di Bush è stata rimossa da ogni ulteriore uscita in DVD e non è stata mai più menzionata anche se resta tra le disattenzioni più problematiche della serie insieme alla famosa tazza di caffè Starbucks.



Scoprite quali sono le 5 location più belle di Game Of Thrones e chi è l'attore presente in più episodi di Game of Thrones nei nostri approfondimenti.