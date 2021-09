Game of Thrones, quando in una scena è comparso un alimentatore per pc

Game of Thrones ha fatto infuriare il mondo quando qualcuno si è dimenticato una tazza di caffè Starbucks in una scena dell’ottava stagione, tanto che è stata rimossa digitalmente immediatamente. Ma non è la prima volta che capita un errore del genere nella storia dello show.

Chiaramente gli errori accadono, nessuno è infallibile, ma essendo uno degli spettacoli più visti nella storia della televisione, milioni di fan si sintonizzavano ogni settimana per godersi le avventure dei protagonisti e notavano tutto.



Tutti ricordiamo quando Stannis Baratheon (Stephen Dillane) e le sue forze furono sconfitti fuori Grande Inverno e il Falso Re fu lasciato ferito nella neve. Proprio quando pensavamo che Stannis sarebbe sopravvissuto per combattere un altro giorno, Brienne di Tarth (Gwendoline Christie) è arrivata per vendicare la morte di Renly (Gethin Anthony).



Mentre Stannis stava morendo, possiamo notare un cavo di alimentazione di un laptop visibile con un trasformatore accanto alla sua gamba destra. Il caricatore è stato avvistato in alcune foto del dietro le quinte, che trovate in calce alla notizia, ma è anche entrato nella scena finale dell'ultimo episodio della quinta stagione intitolato Madre Misericordiosa (Mother's Mercy). Probabilmente è stato utilizzato per alimentare una pompa per tutto quel sangue finto e anche se la produzione ha fatto del suo meglio per nasconderlo, non è passato inosservato.



Ad essere onesti ci vogliono un paio di occhi d'aquila per individuare qualcosa del genere, ma ai fan di Game of Thrones non sfugge davvero niente! È comunque sorprendente che un errore così sia stato lasciato in una scena così importante, ma ormai anche questo fa parte del fascino della serie, in un certo senso.



