Game of Thrones: quando uscirà lo spin-off sui Targaryen?

Dopo la bocciatura del progetto di uno spin-off prequel degli eventi raccontati in Game of Thrones, che avrebbe coinvolto anche Naomi Watts tra le star del cast, HBO ha annunciato un altro progetto legato a GoT. Uno spin-off dedicato alla dinastia dei Targaryen e intitolato House of Dragon. Cerchiamo di scoprire cosa sappiamo del progetto.

Attualmente le produzioni - così come le distribuzioni cinematografiche - sono interrotte a causa dell'emergenza legata alla pandemia di COVID-19 che ha condizionato pesantemente diversi settori dell'economia e naturalmente anche l'industria dell'intrattenimento.

A metà gennaio HBO ha confermato l'arrivo della serie sui Targaryen per il 2022 e al momento non ci sono indicazioni su possibili ritardi nell'uscita della serie. Showrunner del progetto è Miguel Sapochnik, che nella serie finale di GoT ha diretto episodi fondamentali come The Long Night e The Bells. Un segnale importante la sua conferma per i fan.



Della trama al momento si sa ben poco, anche se è stato annunciato che verrà ambientata circa trecento anni prima degli eventi raccontati in Game of Thrones, approfondendo l'inizio della dinastia dei Targaryen.

Tra gli addetti ai lavori che si occuperanno della serie è stata confermata la scenografa della serie madre, Deborah Riley.

Tempo fa si è parlato anche della possibile apparizione di Melisandre, interpretata da Carice Van Houten.

Voci circolate nelle ultime settimane vorrebbero comunque il racconto della guerra civile all'interno della famiglia Targaryen come centro nevralgico della serie. Al momento si tratta soltanto di speculazioni ma nelle prossime settimane potremo forse sapere qualcosa in più sul prossimo avvincente progetto HBO su Game of Thrones.