Game of Thrones: quando potrebbe uscire The Winds of Winter, il sesto romanzo?

L'ottava stagione di Game of Thrones ha lasciato molti fan delle saghe di Westeros interdetti, ricevendo recensioni contrastanti e portando il pubblico a chiedere a gran voce, con una petizione molto popolare, la riscrittura dell'ultimo ciclo di episodi della serie, scritto da David Benioff e Dan Weiss.

Le speranze per una conclusione della saga migliore, ormai, sono tutte nei libri di George R. R. Martin, che ancora non ha completato le sue Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, epopea di libri che è stata usata come traccia (a volte seguita pedissequamente, a volte adattata liberamente) nella serie de Il Trono di Spade. Per concludere la saga, infatti, mancano ancora I venti dell'Inverno e Un sogno di primavera, e Martin ha già promesso che il finale dei libri sarebbe stato diverso dalla serie, o quanto meno che alcuni elementi sarebbero potuti essere simili, ma ci si sarebbe arrivati in maniera diversa. Ma quando uscirà il sesto libro, The Winds of Winter? Cerchiamo di far chiarezza insieme.

Sappiamo che Martin non è riuscito a mantenere la promessa di riuscire a completare il libro entro l'estate del 2020, come aveva precedentemente annunciato. Anzi, sappiamo per certo che George R. R. Martin ha ricominciato a lavorare su The Winds of Winter durante l'estate, dopo una lunga pausa dovuta a un disagio interno dell'autore a scrivere durante la pandemia.

Con un post nel suo Not a Blog, Martin si è espresso circa la sua promessa mancata, e il suo ritorno al lavoro per scrivere nuove avventure a Westeros:

"Mi si è spezzato il cuore quando il CONZealand è stato costretto a diventare virtuale per la pandemia, e ho dovuto cancellare i miei piani (eccitanti piani) per un viaggio a Wellington con Parris (la moglie ndr) e i miei scagnozzi... ma c'è un risvolto positivo. L'ultima cosa di cui avrei bisogno ora è un'interruzione che mi potrebbe costare il lo slancio che mi sono creato. Posso sempre visitare Wellington il prossimo anno, quando spero che sia il COVID-19, sia I venti dell'inverno saranno finiti."

Sembra quindi che Martin voglia tornare a scommettere su una data d'uscita della sua sesta fatica nel mondo de Il Trono di spade, comunicando come data presunta di fine dei lavori il 2021. Dovremo credergli, questa volta?

Nell'attesa di scoprire quando effettivamente verrà pubblicato il libro, qui potrete trovare tutte le informazioni che abbiamo raccolto sulla trama e i dettagli su The Winds of Winter.