Game of Thrones: quant'è costato a HBO lo spin-off cancellato con Naomi Watts?

Prima ancora che House of the Dragon diventasse una realtà, HBO aveva messo in cantiere un primo spin-off di Game of Thrones che avrebbe previsto Naomi Watts nella parte di protagonista. Alla fine il canale via cavo di proprietà di Warner ha deciso di non proseguire nello sviluppo dello show. Ma quanto aveva speso fino a quel momento per la serie?

Nelle pagine del suo nuovo libro Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers, il giornalista James Andrew Miller ha intervistato l'ex-presidente di WarnerMedia Bob Greenblatt e quest'ultimo ha svelato la cifra spesa da HBO per realizzare il pilot del primo spin-off cancellato di Game of Thrones: "Quando sono arrivato io avevano speso oltre 30 milioni di dollari per il pilot del prequel di Game of Thrones, e quando vidi un montato di quanto realizzato alcuni mesi dopo ho detto al capo programmazione di HBO Casey Bloys: 'Questo semplicemente non funziona e non credo renda giustizia alla serie originale', e lui era d'accordo con me, cosa che è stata un sollievo".

Greenblatt ha proseguito: "Così sfortunatamente abbiamo deciso di cancellarla. C'era un'enorme pressione per realizzarla al meglio e non credo avrebbe funzionato". Qualche tempo dopo HBO avrebbe confermato la produzione di House of the Dragon, nuova serie prequel di Game of Thrones che avrebbe ottenuto il via libera e che arriverà l'anno prossimo su HBO ed HBO Max. Nei mesi scorsi è stato diffuso un primo trailer di Houseof the Dragon.

Per quanto riguarda l’uscita, non è ancora stata resa nota da HBO una data specifica. Nonostante i ritardi nelle riprese è però ufficiale, come da programma, che la serie uscirà in contemporanea negli Stati Uniti e da noi in un periodo non ancora specificato del 2022. In Italia verrà trasmessa su Sky e poi distribuita a cascata sulla piattaforma parallela NOW. E voi, siete pronti per lo spin-off? Ditecelo nei commenti!