Game of Thrones: la reazione di Alfie Allen alla sua nomination agli Emmy

Tra le 32 nomination ottenute da Game of Thrones agli Emmy, figura anche quella ottenuta da Alfie Allen come miglior attore non protagonista in una serie drammatica, per il ruolo di Theon Greyjoy. Si tratta della prima candidatura dell'attore, che ancora stenta a crederci.

Ne ha parlato in una recente intervista: "Non me l'aspettavo, è incredibile. Ci sono un sacco di attori che ammiro in quella categoria, solo rientrarci è fantastico. Sono tornato adesso a casa col mio cane e ancora non me ne sto rendendo conto. È davvero un onore, è meraviglioso".

Allen dovrà vedersela con altri due attori della stessa serie, Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) e Peter Dinklage (Tyrion Lannister), nominati insieme a Jonathan Banks e Giancarlo Esposito di Better Call Saul, Michael Kelly di House of Cards e Chris Sullivan di This Is Us.

L'attore ha proseguito parlando proprio del finale della serie e della sua esperienza sul set: "È stato bello che sia riuscito a chiudere con una scena con Isaac (Bran Stark), con il quale avevo girato la mia prima scena in assoluto in Game of Thrones. Mi ricordo della scena intorno al letto di Bran nella prima stagione, avevamo girato il terzo episodio prima del primo, e poi ho concluso con lui. Theon ha fatto un lungo viaggio, e la sua redenzione è stata bellissima. E il fatto che sia avvenuta a Godswood, che è un posto così simbolico per Game of Thrones, insomma mi è piaciuto tantissimo".

Che ne pensate delle parole dell'attore? Siete d'accordo con la sua nomination? I fan intanto stanno protestando per la candidatura dell'ultimo episodio di Game of Thrones agli Emmy.