Game of Thrones: ecco la reazione di Jason Momoa al finale di Daenerys

Jason Momoa ed Emilia Clark sono rimasti legati anche dopo la morte di Khal Drogo, avvenuta nella prima stagione di Game of Thrones. L'attore australiano, infatti, ha continuato spesso e volentieri a commentare le azioni compiute da Daenerys nel corso della serie. Per questo motivo, dunque, non poteva esimersi dal "reagire" al drammatico finale.

L'interprete di Khal Drogo, che ultimamente ha sbancato sul grande schermo con il suo colossale Aquaman, ha infatti condiviso una diretta su Instagram durante la messa in onda dell'episodio 8x06 di Game of Thrones. Tutti abbiamo visto come Dany abbia trovato la morte per mano di Jon, che si è ritrovato costretto ad ucciderla per stroncare sul nascere il regno del terrore che la Targaryen paventava di creare.

Momoa, nel corso della diretta, ha mostrato ai suoi follower la sua personale reaction di fronte alla morte della sua amata Daenerys. Prima l'attore ha esordito con un sonoro "f**k you!!!", probabilmente rivolto a Jon Snow. In seguito, durante la scena in cui Drogon piange la morte di sua madre e scioglie il Trono di Spade, Jason Momoa riserva al pubblico una serie di espressioni infuriate e alcuni grugniti.

Come avrebbe reagito, a vostro parere, l'orgoglioso leader dei dothraki, se la sua amata "Luna della mia vita" fosse morta sotto i suoi occhi? Probabilmente avrebbe fatto di tutto per riservare a Jon una morte lenta e dolorosa.

Dany, dunque, non è sopravvissuta e ha perso la vita proprio alla fine. Chi avete gradito maggiormente tra i sopravvissuti di GOT?