Game of Thrones: le reazioni al finale cambieranno i piani per il pilot dello spin-off?

Come sappiamo il finale di Game of Thrones non ha pienamente soddisfatto tutti i fan dello show, tanto che ci si chiede se questo non finirà per condizionare i lavori sullo spin-off già programmato.

Proprio nel corso dell'intervista concessa a Deadline, al capo programmazione della HBO Casey Bloys, è stato chiesto se le pesanti e divisive reazioni dei fan al finale della serie non finiranno per condizionare i lavori sullo spin-off attualmente in lavorazione, in special riguardo per il pilot, visto che la serie completa non è ancora stata ordinata.

"Penso sia l'ultima cosa che vuoi fare con uno show. Prequel o no, cerchi sempre di non affrettare i tempi. Qundi l'ultima cosa che voglio fare è mettere pressione sul prequel perché George [R.R. Martin] ha creato un universo immenso. E' all'interno di quell'universo, ma Jane [Goldman] ha creato uno show diverso. Non è lo stesso show, non sono gli stessi personaggi, non è nemmeno lo stesso periodo narrativo e non ci saranno le stesse dinamiche. E' una strada faticosa da imboccare, ma è quello che succede quando vuoi uno show ambientato in questo mondo ma che non risulti una replica".

Parlando ancora del pilot dello show, che ha il titolo provvisorio di Bloodmoon, Bloys ha aggiunto: "Penso che [Goldman] abbia fatto un ottimo lavoro e SJ Clarkson, la regista, stia preparando un pilot straordinario. Faremo quello e ci prenderemo il nostro tempo per fare le cose per bene. Spero di amarlo molto, è quello che ci aspettiamo, e che potremo presto andare avanti con una stagione completa, ma non voglio che qualcosa sia condizionato dal finale di Game of Thrones, che quest'ultimo imponga qualsiasi cosa a questo nuovo processo".

Le riprese dello spin-off di Game of Thrones inizieranno a Belfast tra un paio di settimane. Una precedente anticipazione della serie, che godrà della presenza di Naomi Watts nel ruolo principale, ha svelato che il prequel "racconterà gli orribili segreti della storia di Westeros e svelerà la vera origine degli Estranei".

Per altri approfondimenti, vi invitiamo a recuperare il nostro speciale su tutto quello che sappiamo dello spin-off. Nel resto del cast troveremo anche Ivanno Jeremiah, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Alex Sharp, Naomi Ackie, Toby Regbo e Georgie Henley.