Game of Thrones, record assoluto di ascolti su Sky per il finale

L’episodio finale di Game of Thrones ha stabilito un record assoluto su Sky: andato in onda nella notte tra domenica e lunedì in contemporanea con gli Stati Uniti, poi riproposto lunedì sera e disponibile on demand, l’epilogo della serie cult è stato visto complessivamente da oltre 1 milione 71 mila spettatori medi.

Rispetto al finale della settima stagione si registra un incremento del 23% rispetto al finale della settima stagione. Il Trono di Spade si conferma quindi la serie di acquisizione Sky più vista di sempre, piazzandosi al terzo posto in assoluto dopo le produzioni originali Gomorra e The Young Pope.

Secondo i dati Auditel, la prima visione delle 3 di notte è stata seguita da una media di 569 mila spettatori medi, tra cui ben 115 mila lo hanno seguito ”live”, rendendo Sky Atlantic il canale nazionale più visto in quella fascia oraria.

Complessivamente, sono più di due milioni gli spettatori che hanno seguito l’ultima stagione di Game of Thrones, in versione originale sottotitolata o doppiata in italiano. Interessante notare che anche il numero di chi ha scelto di seguire la serie in lingua originale è aumentato (dal 60% al 70%) rispetto alla settima stagione.

Anche i social italiani testimoniano il successo del Trono di Spade, con 170 mila interazioni complessive nella giornata dell’ultimo episodio, e più di un milione e 200 mila per l’intera ottava stagione.

