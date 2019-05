Game of Thrones: record anche per le ferie, in 10 milioni saltano il lavoro per il finale

A quanto pare l'ultima puntata di Game of Thrones è destinata ad infrangere ogni tipo di record, da quello degli ascolti televisivi a ... le ore di ferie richieste su luogo di lavoro!

A quanto pare infatti un sondaggio ha stabilito che negli Stati Uniti saranno oltre 10 milioni i fan che, per poter seguire tranquillamente il finale della serie, non si presenteranno a lavoro lunedì mattina; 17 milioni invece saranno i coraggiosi che si recheranno a lavoro dopo aver visto la puntata, risultando però meno produttivi a causa di un vero e proprio lutto (televisivo).

La ricerca statistica, che scherzando sul celebre motto degli Stark è stata denominata Absence is Coming, è stata stilata dal Workforce Institute at Kronos Incorporated, una società specializzata nella gestione del capitale umano: i dati raccolti hanno fatto emergere numeri incredibili sugli effetti che la passione per una serie televisiva - Game of Thrones in questo caso - sono in grado di influire sulla produttività dei lavoratori. Oltre il 34% delle persone intervistate su un campione di circa duemila individui si prenderà il lunedì libero dopo aver passato la notte a guardare l'ultimo episodio dell'acclamata serie HBO.

Saranno 10 milioni e 700 mila i lavoratori statunitensi che si prenderanno un giorno di ferie o addirittura si fingeranno malati l'indomani. Ci sono anche quelli più sfortunati che si sono visti assegnare un turno proprio domenica sera, ma 6 milioni di loro hanno già chiesto il giorno libero. Il totale, contando anche le variabili (chi ad esempio lavorerà appositamente da casa), sale a 27 milioni.

Insomma sembra che si respiri quell'aria carica di elettricità che finora aveva circondato soltanto il finale di Lost: quella era comunque un'era pre-social (un'era in cui, chi scrive, frequentava ancora il liceo e si svegliò alle cinque di mattina per seguire la diretta e andare poi a beccarsi un votaccio in matematica) ma il paragone ci sembra comunque piuttosto calzante.

Voi cosa ne pensate? Anche voi salterete il lavoro lunedì mattina? O la scuola? Oppure vi presenterete ugualmente, con le facoltà intellettive di uno dei non-morti resuscitati dagli Estranei? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti, leggete i pensieri di Stephen King su Game of Thrones 8 e quelli di Emilia Clarke su Daenerys Targaryen.