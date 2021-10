Game of Thrones, quella volta che la Regina Elisabetta ha rifiutato di sedersi sul Trono

Nel giugno 2014 la regina Elisabetta II e il principe Filippo visitarono il set di Game of Thrones in Irlanda del Nord. Potremmo quasi definirlo un crossover tra The Crown e l’iconica serie HBO tratta dai libri di George RR Martin, anche perché quel giorno è accaduto un curioso aneddoto.

I Paint Hall Studios nel Titanic Quarter della città sono un punto focale per la fiorente industria cinematografica dell'Irlanda del Nord. I Reali hanno incontrato i membri del cast e della troupe, prima di ricevere in regalo una piccola replica dell'iconico Trono di Spade.

I fan dello spettacolo fantasy di successo speravano in una foto davvero unica: la Regina seduta sul famoso Trono di Spade ma, sfortunatamente, ciò non è mai accaduto e i creatori dello show hanno rivelato perché pensano che sia andata così.

"A quanto pare alla regina d'Inghilterra non è permesso sedersi su un trono straniero", hanno spiegato David Benioff e Dan Weiss durante un'apparizione a Late Night with Seth Myers. "Questa è una regola esoterica che non conoscevamo fino a quel momento."

La regina ha potuto dare uno sguardo ravvicinato al famoso Trono di Spade, ma ha educatamente rifiutato la possibilità di sedersi su di esso. Un'antica, antica tradizione proibisce davvero al monarca inglese regnante di sedersi su un trono straniero. Non è una vera e propria legge, è solo una buona pratica. Sedersi sul trono potrebbe essere considerato un atto di aggressione.

Durante la sua visita la Regina ha incontrato David e Dan, così come alcune delle star britanniche dello spettacolo, tra cui Lena Headey (Cersei Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Maisie Williams (Arya Stark) e Sophie Turner (Sansa Stark).

Anche se Westeros è solo un luogo immaginario, la regina ha tenuto fede alla regola, per quanto i fan possano esserne delusi.



