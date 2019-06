Game of Thrones: uno dei registi parla del rapporto difficile con gli showrunner

Nonostante sia finita da settimane, Game of Thrones continua a far discutere per l'emergere di nuovi dettagli dal dietro le quinte. Questa volta è il turno di Miguel Sapochnik , regista della Battaglia dei bastardi, il quale parla del controllo a cui è stato sottoposto durante i primi mesi di riprese.

Miguel Sapochnik ha diretto alcuni dei più importanti episodi delle ultime stagioni di Game of Thrones. Il rapporto con i creatori dello show di HBO però non è stato sempre idilliaco, tutt'altro.

Quando si è riunito la prima volta con gli altri membri della troupe, in occasione delle riprese dell'episodio del quinto capitolo dal titolo Aspra dimora, infatti, il regista avrebbe voluto dare un segno della propria identità artistica ad alcune scene, veicolando tramite l'attenta costruzione di determinate inquadrature significati ben precisi.

Questo atteggiamento ha infastidito alcuni sceneggiatori e produttori tra cui David Benioff e DB Weiss, i quali hanno così deciso di tenerlo sotto controllo per tutti e tre mesi di riprese, rendendo il lavoro piuttosto difficoltoso.

Ma nonostante un inizio un po' conflittuale, il successo di quella puntata ha consentito a Miguel Sapochnik di ottenere in seguito più libertà dagli showrunner, nonché la direzione del celebre episodio della sesta stagione, La battaglia dei bastardi.