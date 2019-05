Game of Thrones, Rian Johnson aveva spoilerato il finale due settimane fa

Neanche il tempo di asciugarci le lacrime suscitate dalla lettura della lettera di addio a GOT scritta da George R.R. Martin, che è subito arrivato il momento delle risate: merito del regista Rian Johnson, che inconsapevolmente aveva spoilerato il finale di Game of Thrones ben due settimane fa.

Flashback.

Qualche ora dopo la messa in onda dell'episodio 4 dell'ottava stagione, A Knight of the Seven Kingdoms, il regista di Looper e Star Wars: The Last Jedi era sceso su Twitter per condividere un pensiero con il suo quasi milione di seguaci. "Ho quella sorta di malattia di Game of Thrones che mi spinge a credere che, ogni volta che due persone si abbracciano, devo prepararmi per una pugnalata. Se mi abbracci nella vita reale terrò d'occhio quelle mani, amico!"

Flashforward.

Poco dopo la fine della serie, il regista è tornato sul social network cinguettante riportando quel messaggio, guadagnandosi il "mi piace" di oltre 12.000 followers.

Potete vedere i due post in calce all'articolo.

Curiosamente, anche se non ha avuto nulla a che fare con la produzione della serie HBO, del quale è semplicemente un fan, Johnson sta sviluppando dei nuovi film di Star Wars proprio al fianco di David Benioff e D.B. Weiss. Inizialmente era stato comunicato che la Lucasfilm fosse a lavoro su due trilogie distinte, una di Johnson e una di D&D, ma gli ultimi rapporti sostengono che la Disney lancerà nel 2022 un unico film, che sarà scritto e diretto dai creatori di Game of Thrones, con Johnson in qualità di collaboratore.

Al momento non è chiaro se tutti e tre stiano lavorando su entrambe le storie, ma il ceo della Disney Bob Iger ha confermato il primo film sarà distribuito il 16 dicembre 2022.

Per altri approfondimenti, vi segnaliamo che l'ultimo episodio di Game of Thrones ha infranto il record di ascolti diventando il più visto di sempre nella storia della televisione.