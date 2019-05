Game of Thrones: Richard Madden stupito dal finale della serie

Robb Stark non è mai stato dimenticato dai fan di Game of Thrones: le Nozze Rosse sono ancora motivo di lutto per tanti fan della serie e degli Stark, e ancora oggi c'è chi lo vedrebbe benissimo sul Trono.

Proprio il nome di colui che infine è emerso dal marasma come nuovo re degli ex-Sette Regni (ora sei) ha lasciato Richard Madden, interprete del compianto rampollo Stark, alquanto basito. L'ex-King in the North ha ammesso di non aver più seguito lo show, ma è rimasto di sasso quando gli è stato riferito che il trono (non più di spade) è andato a Bran Stark, fratello del povero Robb.

"Mi è già stato spoilerato un po' di volte e sono ancora incredulo. Dovrò riprendere a guardare la serie per capire come sia potuta finire così" ha dichiarato Madden a Good Morning America. L'attore sarà comunque felice di apprendere che l'indipendenza del Nord, per la quale Robb combatté strenuamente finché è stato in vita, è stata finalmente ottenuta: re Brann Lo Spezzato non ha avuto nulla da ridire sulla richiesta della sorella Sansa, che sul finale dell'ultimo episodio è stata quindi incoronata Regina del Nord.

Richard Madden non è stato l'unico ex-protagonista di GoT a venir colto di sorpresa dal finale: anche Jason Momoa (Khal Drogo) ha espresso il suo disappunto per la morte dell'amata Daenerys. Qualcuno, invece, ci aveva visto giusto: si tratta di Gwendoline Christie (Brienne), che qualche tempo fa aveva pronosticato la salita al trono di Brann.