Game of Thrones, il rimpianto degli autori: 'Ci sono cose che cambieremmo'

Dopo otto stagioni, lo scorso anno la serie cult Game of Thrones si è conclusa con un finale divisivo come pochi, e con un'ultima stagione che è stata oggetto addirittura di una petizione su Change.org, che chiedeva di rigirarla da capo. I creatori dello show, David Benioff e DB Weiss, sono tornati recentemente a parlare dell'argomento.

Nel suo libro Fire Cannot Kill a Dragon, lo scrittore James Hibberd ha infatti chiesto agli showrunner di Game of Thrones un'opinione sulla negativa accoglienza del pubblico nei confronti del finale. Benioff ha ammesso che, se avesse una seconda possibilità, gli piacerebbe sicuramente cambiare qualcosa.

"Ci sono sicuramente delle cose nel corso dello show che faremmo diversamente" ha detto. "Ma non so se c'è qualcosa di cui vorrei discutere pubblicamente."

Weiss, da parte sua, si è mostrato più restio. "Una volta Prince ha detto qualcosa su come, per ogni disco che ascolti e ti sembra pessimo, c'è molta gente che ha lavorato al massimo per realizzarlo. Ci sono così tante persone che lavorano duramente su qualsiasi aspetto di una cosa. Quindi, quando dici qualcosa di critico, può sembrare che tu voglia incolpare qualcun altro. E davvero le uniche persone da incolpare siamo noi, e io, è sicuro come la morte, non voglio accusare noi."

I due showrunner di Game of Thrones hanno anche confessato di aver mentito a HBO sull'aspetto economico della serie. Proprio in questi giorni, intanto, Millie Bobby Brown, diventata famosa grazie a Stranger Things, ha raccontato di essere stata scartata a un provino per Game of Thrones.