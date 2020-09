Game of Thrones: da dove ripartirà The Winds of Winter, ecco cosa ricordare

George R.R. Martin ha da poco fornito un aggiornamento su The Winds of Winter, il penultimo romanzo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui la serie TV targata HBO Game of Thrones ha tratto ispirazione. Sono passati ben nove anni dall'uscita di Una danza con i draghi, il precedente volume della saga, e i fan sono in attesa per il sequel.

Martin, parlando del libro che in Italia avrà il titolo di I venti dell'inverno, aveva dichiarato che nel processo di scrittura di Una danza con i draghi aveva lasciato fuori due grandi battaglie, che avrebbe poi recuperato nel libro successivo.

"Ho intenzione di iniziare il racconto con le due grandi battaglie di cui avevo messo le basi in Una danza con i draghi, la battaglia del Nord e quella a Meereen - la battaglia della Baia degli Schiavisti. E poi continuare da quel punto."

Uno dei punti focali sarà quindi la grande battaglia tra le truppe di Stannis Baratheon e quelle guidate da Ramsay Bolton. Nella serie, si è visto il dominio incontrastato delle truppe Bolton con la definitiva caduta (e la conseguente morte) di Stannis. Staremo a vedere se il libro seguirà gli avvenimenti narrati nella serie, o creerà strade alternative.

Un'altra questione sulla quale sono emersi diversi interrogativi è il futuro di Jon Snow. Infatti, il quinto libro de Le Cronache ha visto nel finale la morte di Jon Snow per via del tradimento dei suoi "compagni" dei Guardiani della Notte. Sappiamo, da Game of Thrones, che Jon è stato resuscitato grazie all'intervento di Melisandre (nella serie interpretata da Carice van Houten), riuscito, a suo dire, per volere del Signore della Luce (R'hllor per gli affezionati ai romanzi). Sembra abbastanza certo che Jon Snow tornerà in vita anche nel libro, ma i fan hanno espresso più di un dubbio su come ciò avverrà, pensando sia difficile che verrà attuata la soluzione della serie TV: alcune teorie dei fan vorrebbero la mente di Jon Snow trasferitasi all'interno di Ghost, il suo metalupo. Affascinante.

George R.R. Martin ha già confermato che nel libro ritroveremo le storie di Sansa, attualmente confinata nella Valle sotto le mentite spoglie di Alayne, figlia bastarda di Petyr Baelish e Arya, attualmente a Braavos dove si fa conoscere con il nome di Mercy. Alcuni capitoli dedicati alle due giovani di Casa Stark erano stati pubblicati nel blog di Martin.

Nonostante Martin sia venuto meno alla sua promessa di completare The Winds of Winter entro agosto 2020, dovrebbe mancare sempre meno alla pubblicazione del libro, quando finalmente ogni nostro dubbio verrà sciolto dall'autore.

Cosa vi aspettate da The Winds of Winter? Fatecelo sapere nello spazio commenti!