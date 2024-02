Game of Thrones, le riprese dello spin-off The Hedge Knight partiranno in estate?

L'universo di Game of Thrones ha ancora molto da offrire ai fan della saga creata da George R.R. Martin. Oltre all'uscita di House of the Dragon 2, prevista quest'anno, la produzione della serie spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge of Knight avrà inizio fra qualche mese.

A darne notizia è il sito Production List, secondo cui le riprese dello show HBO avranno inizio quest'estate. Con tutta probabilità, quindi, potremo vedere A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight nel 2025. Si tratta della seconda serie spin-off di Game of Thrones, oltre alla già citata House of The Dragon.

A Knight of the Seven Kingdoms è il titolo del volume che raccoglie tre racconti scritti da George R.R. Martin tra il 1998 e il 2010: il primo di questi è proprio The Hedge Knight, ambientato circa un secolo prima dei fatti narrati in Game of Thrones. Presumibilmente, qualora lo spin-off di prossima realizzazione avesse successo, potrebbero essere adattati gli altri due racconti, che si intitolano rispettivamente The Sworn Sword e The Mystery Knight. In origine, la raccolta era stata pubblicata con il titolo di Tales of Dunk and Egg, e lo stesso George R.R. Martin aveva a suo tempo commentato il titolo provvisorio dello spin-off, basato invece su un'edizione successiva del libro.

Ma di che cosa parlerà The Hedge Knight? La sinossi ufficiale recita così: "Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros: un ingenuo ma coraggioso giovane cavaliere, Ser Duncan l'Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. Ambientato in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen occupa ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago è ancora nella memoria dei vivi, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e ineguagliabili amici".