Game of Thrones, rivedremo Brienne nello spin-off su Jon Snow? Parla Gwendoline Christie

A poche settimane dall'attesissimo debutto di House of the Dragon, HBO ha sorpreso i fan annunciando il prossimo spin-off di Game of Thrones che sarà incentrato sul Jon Snow di Kit Harington. Molte star della celebre serie tratta dalle opere di George R.R. Martin in queste ore hanno commentato la notizia: tra loro anche Gwendoline Christie...

In un'intervista esclusiva con Collider, l'attrice britannica ha risposto a una domanda ben precisa: rivedremo Brienne di Tarth nella nuova serie spin-off di Game of Thrones?

"Ho amato molto quel personaggio e non smetterò mai di essere grata per aver avuto l'opportunità di interpretarlo" ha premesso la Christie. "Credo che non si sia mai vista prima una donna come lei in tv o in generale nell'intrattenimento. Ciò che ho amato di Brienne era la sua capacità di superare ogni circostanza e spesso trionfare. L'idea di una persona marginalizzata che trionfa è stata gloriosa".

A proposito della novità appena annunciata da HBO, l'attrice ha aggiunto: "Mi piace l'idea di uno spin-off su Jon Snow, davvero. E' sorprendente sentire ancora quest'ondata di interesse da parte degli spettatori che hanno ancora un amore così reale. Penso che in molti vorrebbero vedere come prosegue la storia".

Per quanto riguarda la sua carriera, però, Gwendoline Christie sembra avere altri piani: "Sono enormemente coinvolta nell'interpretare ruoli molto diversi al momento, che mi spingono a diventare un'attrice migliore e a crescere, lavorando a contatto con gli autori. Ci sono tantissimi registi con cui vorrei lavorare e vorrei creare opere diverse tra loro. Questo è il mio obiettivo. In ogni caso, non smetterò mai di amare Brienne di Tarth e di essere interessata a quel personaggio".

In effetti, negli scorsi mesi l'attrice ha fatto parte del cast dell'horror comedy Flux Gourmet, che debutterà a breve, e ha interpretato Lucifer nella serie Netflix The Sandman tratta dai fumetti di Neil Gaiman. Infine, Gwendoline Christie farà parte del cast della serie live-action Wednesday sulla famiglia Addams.