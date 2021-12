Game of Thrones, rivedremo Ned Stark? Secondo questa folle teoria è ancora vivo

Normalmente, quando uno è morto, resta morto. Soprattutto in quella carneficina generale di George R.R. Martin che è Game of Thrones. Ma dopo la resurrezione di Jon Snow non è mai detta l'ultima e secondo una pressante teoria, anche il suo padre adottivo interpretato da Sean Bean sarebbe ancora vivo.

A distanza di tanti anni, di solito l’unico aspetto su cui i fan si concentrano è il finale, non l’inizio. Lo dimostrano i recenti commenti di Peter Dinklage per esempio, che ha usato parole pesanti contro i detrattori del finale di Game of Thrones. Ora invece, una nuova teoria in voga si concentra su sette finali di stagione prima: quello della stagione uno, che vede la tragica (ed ennesima) morte di Sean Bean nei panni di Ned Stark.

Un evento che lasciò tutti a bocca aperta e che sicuramente non era nelle profezie dei fan di Game of Thrones, tutte avveratesi. Ora, nonostante sia stata mostrata chiara come la luce del sole la sua decapitazione per volere dei Lannister, secondo alcuni ci sarebbero prove sufficienti sia nella serie HBO che nei libri de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco per supportare la teoria che potrebbe essere ancora vivo.

La visita di Varys: Prima dell’esecuzione, il viscido servitore di chiunque sieda sul trono di Approdo del Re fa visita a Ned, rinchiuso nelle segrete. Ora, la sua strategia è stata ripetuta migliaia di volte: ogni sua mossa è studiata per guadagnarsi la fedeltà di colui che può mantenere l’ordine a Westeros. Non metterebbe mai a rischio questa sua missione. E visitare un condannato come Ned alle spalle di Cersei, col rischio di farsi scoprire, è un buon modo per farlo. L’unica spiegazione è che si sia assunto quel rischio per l’unico motivo utile: salvare Ned dall’esecuzione grazie a una sostituzione, coscio della sua utilità per i destini di Westeros e coscio che Joffrey non avrebbe mantenuto la parola.

La dissomiglianza della testa: Addirittura nei romanzi originali, quando Joffrey ha portato Sansa a vedere la testa decapitata e impalata di suo padre, lei osserva che: “Non assomigliava a Lord Eddard... non sembrava nemmeno reale”. Quando Catelyn poi riceve le ossa di suo marito, dopo averle viste pensa fra sé: "Questo non è Ned, questo non è l'uomo che amavo, il padre dei miei figli". Insomma, gli unici due Stark che avevano interagito con i resti di Ned li avevano immediatamente respinti – reazione anche comprensibile per chi vede i resti di un proprio caro in quelle condizioni. Tuttavia, nessun altro potrà esprimere pareri, perché spediti a Grande Inverno si perderanno nel mezzo del trambusto della conquista degli Uomini di Ferro e di Theon Greyhoy. Far sparire i resti è sempre un grande escamotage per evitare un terzo parere.

Ned è molto rispettato: Questo gli permetterebbe di trovare ospitalità da molti vecchi amici di Westeros. Tuttavia, c’è un nome che spicca su tutti, quello di Howland Reed, Lord di Greywater. Reed è misteriosamente assente sia nella serie HBO che nei libri Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, a parte l'invio dei suoi figli a sostenere Bran. E poiché è l'unica altra persona che conosce la verità sul lignaggio di Jon, avrebbe senso per Ned cercare aiuto da un compagno così fidato. Per non parlare del fatto che è un posto facile per Martin in cui nasconderlo per un lungo periodo di tempo senza destare sospetti.

Nel frattempo, aspettate l’arrivo imminente di House of the Dragon? Cosa pensate della teoria? Ditecelo nei commenti!