Game of Thrones: una foto rivelerebbe il costume di scena di Naomi Watts nello spin-off

A quanto pare le riprese in terra italiana dello spin-off di Game of Thrones sarebbero iniziate, e con loro si è dato il via anche alle speculazioni. Cosa ha indosso Naomi Watts? E cosa può voler dire per la trama?

Una foto recentemente condivisa sui social media ha portato i fan di Game of Thrones a riprendere la cara, vecchia abitudine, ormai divenuta una vera e propria arte, di fare teorie su teorie basandosi sui minimi dettagli.

Questa volta il "dettaglio" in questione, però, è un pò più appariscente del solito: la foto che vedete in calce alla notizia, infatti, ritraebbe Naomi Watts in uno sgargiante abito dorato, con tanto di pomposa pettinatura abbinata.

Il luogo dello scatto, Gaeta, sembrerebbe coincidere con quello annunciato per le riprese del prequel, e se l'abito fa il monaco (permetteteci la piccola modifica al detto), potremmo ipotizzare un personaggio dalle nobili origini per la Watts, qualcuno di grande importanza e influenza, magari.

Il prequel, il cui working title per ora è Bloodmoon, è ambientato migliaia di anni prima rispetto alle vicende della serie madre, e secondo Martin, non dovrebbe figurare i Lannister, mentre invece ci saranno gli Stark.

Alcuni fan però, proprio in base alla dichiarazione dell'autore che esclude i primi, ma conferma comunque la presenza di Castel Granito e della famiglia che vi risiede, i Casterly, hanno ipotizzato che la Watts possa essere proprio un membro di questa ancora poco conosciuta casata.

Altri, invece, attribuirebbero all'attrice britannico-australiana il ruolo di Lann l'Astuto, colui che ingannò i Casterly e portò alla fondazione della casata dei Lannister. Se questo cambio di genere dovesse verificarsi, sarebbe un twist decisamente interessante, e certamente in linea con i tempi.

Anche se, con Jamie Campbell Bower, Josh Whitehouse e Toby Regbo nel cast, chi può dire quale sarà la "giusta chioma dorata" per il ruolo, o se uno di loro interpreterà davvero il personaggio, visto anche il fatto che non è ancora detto che ci sia?