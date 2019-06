Game of Thrones, rivelato in un leak il logo della serie spin-off?

Sono ancora poche le informazioni che abbiamo sulla serie spin-off di Game of Thrones, che dovrebbe raccontare le vicende relative al periodo della Lunga Notte. Il nome con cui è provvisoriamente nota, però, potrebbe esser stato confermato da un leak riportato da un fansite.

Il sito Watchers on the Wall ha infatti pubblicato la foto di quello che sembrerebbe essere il logo della serie: una semplice scritta Blood Moon con le due parole separate da quella che sembra la sagoma stilizzata di una freccia.

Un'immagine che, se confermata, potrebbe quindi aver svelato il logo ufficiale dell'attesissimo spin-off oltre a confermare il titolo che già da tempo viene considerato il più probabile. Da HBO comunque non sono ancora giunte conferme, per cui non resta che pazientare per capire se si sarà trattato di una boutade o di un'anticipazione reale.

Naomi Watts, che farà parte del cast della serie, ha voluto intanto tranquillizzare i fan delusi dal finale di Game of Thrones: nessuno, secondo l'attrice, resterà deluso dal prequel. Le riprese dello spin-off di GoT sono già iniziate e si stanno svolgendo in Irlanda, proprio nei luoghi che abbiamo imparato a conoscere ed amare durante le otto stagioni della serie madre. Alcune foto dal set hanno già cominciato a fare il giro del web.