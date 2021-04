Game of Thrones, la rivincita di Oberyn sulla Montagna: ecco l'esilarante foto

La Vipera e la Montagna è probabilmente uno degli episodi più emblematici di Game of Thrones. La cruenta morte di Oberyn Martell per mano del gigante Ser Gregor Clegane ha segnato per sempre gli appassionati del mondo creato dalla penna di George RR. Martin, ma a quanto pare, finalmente la Vipera Rossa ha ottenuto la sua vendetta.

In uno scatto pubblicato sui social network da Pedro Pascal infatti, l'interprete della Montagna, l'attore Hafþór Júlíus Björnsson viene praticamente preso al collo dal suo avversario sullo schermo, che con grande ironia insomma, sembra finalmente riuscire ad avere la meglio.

Nel corso della quarta stagione, quando Tyrion viene accusato dell'omicidio di Joffrey, Oberyn si offre di essere il campione di Tyrion nel processo per singolar tenzone a patto che gli riveli i nomi dei veri colpevoli dell'omicidio di Elia e dei suoi due figli. Il folletto quindi fa il nome di Ser Gregor Clegane, motivando Oberyn dunque a sconfiggere la Montagna.

Sebbene sia molto svantaggiato sul piano fisico, Oberyn riesce a colpire ripetutamente Clegane ferendolo anche gravemente, ma proprio quando il destino dell'incontro sembrava ormai scritto, Clegane riesce a prendere il sopravvento, schiacciandogli praticamente la testa.

Di recente tra l'altro, gli showrunner di Game of Thrones hanno detto che nessuno avrebbe potuto interpretare Oberyn Martell meglio di Pedro Pascal. Insomma, nonostante la sia morte infelice nello show, l'attore resta uno degli interpreti più apprezzati dai fan.