Game of Thrones, Rose Leslie confessa: 'Per sbaglio ho rasato Kit Harington a zero!'

Tra i vari disagi causati dal lockdown quello relativo alla chiusura dei barbieri è stato uno di quelli con cui tutti abbiamo dovuto confrontarci, star comprese. In molti, dunque, hanno provato ad armeggiare con pettini, forbici e rasoi per limitare i danni, finendo in alcuni casi per peggiorare le cose: chiedere a Kit Harington per informazioni.

L'ex-Jon Snow di Game of Thrones, nel tentativo di dare una sfoltita alla sua chioma, chiese alla moglie Rose Leslie di dargli una mano a passare il rasoio dietro la nuca, per non dover armeggiare con specchi e specchietti vari: decisamente una pessima idea.

"In quel momento ero su FaceTime con un'amica. Kit mi chiede: 'Puoi farmi tu il retro? Non riesco a vedere dallo specchio'. Ed io ero così presa dalla conversazione con la mia amica, gli dissi tipo: 'Sì sì sì, va bene, come vuoi'. Presi il rasoio con la mano sinistra e... Scavai troppo a fondo. Scavai troppo a fondo! Fu esilarante, ma allo stesso tempo terribile. Fortunatamente stava benissimo con la testa semi-rasata, quindi tutto bene" ha raccontato divertita l'attrice di Ygritte.

Le due star di Game of Thrones sono in attesa del loro primo figlio, come rivelato qualche tempo fa dalla stessa Rose Leslie; un'altra star dello show, invece, ha spiegato perché non avrebbe mai funzionato tra due protagonisti di Game of Thrones.