Game of Thrones, Rose Leslie celebra la gravidanza con Kit Harington: 'Che emozione!'

Lo scorso settembre Rose Leslie ha sorpreso tutti con una splendida notizia: lei e il marito Kit Harington, interpreti rispettivamente di Ygritte e Jon Snow in Game of Thrones, sono in dolce attesa del loro primo bambino.

"Sono emozionata di essere in dolce attesa, non vedo l'ora di incontrare il nuovo membro della nostra famiglia!" ha dichiarato l'attrice durante una recente intervista col New York Post, durante la quale ha rivelato che la coppia ha accolto anche una cagnolina durante la quarantena: "È una cosa meravigliosa. Se non fossimo stati costretti a rimanere in casa, non saremmo riusciti ad addestrarla per fare in modo che non facesse i propri bisogni per tutta la casa."

Dopo essersi conosciuti in Islanda nel 2012 proprio durante le riprese della pluripremiata serie HBO, i due attori si sono sposati nel 2018 in una cerimonia a cui hanno preso parte diverse star de Il Trono di Spade.

Prossimamente la Leslie arriverà sul grande schermo con Assassinio sul nilo, sequel di Assassinio sull'Orient Express firmato ancora una vota da Kennet Branagh. Per quanto riguarda Harington, invece, è atteso il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come uno dei protagonisti de Gli Eterni, film che lo vedrà per la prima volta nei panni di Cavaliere Nero. Diretto da Chloe Zhao, ricordiamo che il film è stato rimandato di recente a novembre 2021.