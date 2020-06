Game of Thrones, la saga continua: primi dettagli sull'uscita di The Winds of Winter

Proprio quando nessuno ci sperava più, lo scrittore George R.R. Martin fa un immenso regalo ai suoi fan rivelando i primi dettagli sulla data d'uscita di The Winds of Winter, attesissimo sesto capitolo della saga del Trono di Spade.

Sono passati addirittura nove anni dalla pubblicazione del precedente romanzo, un lasso di tempo che avrebbe messo a dura prova addirittura Missandei nonostante la sua immensa pazienza nell'elencare tutti gli epiteti di Daenerys Targaryen.

Nei mesi scorsi Martin aveva annunciato che avrebbe utilizzato in maniera proficua il tempo trascorso in quarantena lavorando incessantemente ai libri di Game of Thrones e sembra che i tanto attesi risultati siano arrivati.

"Devo confessarlo, dopo sei mesi di pandemia, quarantena e distanziamento sociale sto iniziando a mostrare i primi segni di claustrofobia, metà dei quali sono abbastanza letterali nel mio caso. Mi sono rintanato in una capanna in montagna, ma non per sfuggire alla malattia. L'isolamento forzato mi ha aiutato a scrivere e ogni giorno trascorro lunghe ore lavorando a The Winds of Winter e sto facendo enormi progressi".

"Sarà un libro enorme", ha continuato. " Ho finito un nuovo capitolo ieri, un altro tre giorni fa e la settimana scorsa ancora un altro, ma non significa che il libro sarà pubblicato domani o la settimana prossima. Ho ancora molta strada da fare e ci sono giorni brutti, giorni buoni, altri che scorrono veloci, ma tutto sommato sono contento di come stiano andando le cose."

Martin ha poi aggiunto di essersi davvero dispiaciuto per la sospensione del CoNZealand, la convention mondiale sulla fantascienza che si tiene da 78 anni in Nuova Zelanda e che quest'anno è stata annullata causa del COVID-19. lo scrittore ha precisato che non vede l'ora di partecipare all'edizione del 2021 quando saranno terminati sia The Winds of Winter che l'emergenza sanitaria, o almeno questo è quello che si augura.

C'è ancora molto da attendere quindi e, nonostante i buoni propositi, Martin non è noto per essere uno che rispetta le scadenze (o che in generale ne abbia). Di buon augurio potrebbero essere i traguardi record di A Storm of Swords, per cui raggiunse la media da incredibile di 150 pagine scritte al mese. Lo scrittore si è però cautelato aggiungendo che è impossibile anche solo pensare di ritornare a quei ritmi e a rallentare i lavori potrebbe arrivare anche la collaborazione allo spin-off House of Dragon, di cui Martin è co-ideatore e produttore esecutivo.