Game of Thrones, tutto quello che sappiamo sul nuovo spin-off The Hedge Knight

Game of Thrones è uno di quei franchise che, anche chi non ha mai letto i libri o visto una puntata dello show, conosce di sicuro. Si perché, quello che rappresenta non è soltanto legato al suo immaginario ma anche a chi lo ha vissuto e lo vive tutt'oggi. Si tratta di uno di quei prodotti che non verranno dimenticati facilmente.

Ecco perché, come l'idea di uno spin-off su Jon Snow, anche pensare di poter realizzare una serie ambientata prima degli eventi che hanno visto poi la salita al trono di un nuovo re dei sette regni, non è affatto una pessima idea.

Questo lo sa bene anche HBO, che ha ordinato proprio una produzione simile basata su alcune novelle scritte da George R. Martin. Durante una riunione della Warner Bros tra l'altro, siamo venuti a sapere che attualmente A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight è attualmente in fase di pre-produzione.

La storia raccontata si svolgerà ben 100 anni prima rispetto agli eventi di Game of Thrones e racconterà di due improbabili personaggi, un cavaliere ed il suo scudiero nel mentre che affrontano pericoli e potenti nemici. Il tutto ambientato in una Westeros in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il trono di spade.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di House of the Dragon.