Game of Thrones sbarca a Broadway! In arrivo lo spettacolo teatrale

La delusione per il finale di Game of Thrones brucia ancora sulla pelle di tanti fan della serie, ma in futuro le occasioni di rifarsi non mancheranno: oltre alle varie serie prequel già annunciate, infatti, si è parlato nelle ultime ore anche dell'arrivo di uno spettacolo teatrale tratta dall'opera di George R.R. Martin!

L'annuncio, che segue a distanza di pochi giorni quello relativo alle tre nuove serie spin-off di Game of Thrones, ci svela anche il periodo in cui sarà ambientata l'opera: l'intenzione sembra infatti quella di approfondire gli eventi relativi al Torneo di Harrenhal tenutosi ben 16 anni prima degli eventi narrati nella serie HBO, nei cui episodi più volte vi si è fatto riferimento.

"Lo spettacolo sarà incentrato su alcuni dei personaggi più conosciuti e amati della serie e ci racconterà una storia di amore, vendetta e pazzia, rivelando retroscena e segreti ai quali si è finora accennato solo superficialmente" si legge nel comunicato ufficiale.

Insomma, le premesse per metter su qualcosa d'interessante ci sono tutte, soprattutto considerando la possibilità di riportare in scena personaggi amatissimi come Ned Stark, Robert Baratheon e tanti altri ancora: quali sono le vostre aspettative? Diteci la vostra nei commenti! A proposito dello show, intanto, ecco qual è stato l'episodio di Game of Thrones più costoso di sempre.