Game of Thrones: scartato il nuovo spin-off creato da Bryan Cogman

Che terribile ironia il mondo dell'intrattenimento: poche ore dopo aver ricevuto i complimenti di Stephen King per l'esemplare sceneggiatura di "A Knight of the Seven Kingdoms", secondo episodio dell'ultima stagione di Game of Thrones, ecco che per Bryan Cogman arrivano le brutte notizie.

E' lo stesso autore e produttore della serie HBO a confermare ai microfoni di Variety la cancellazione ufficiale della serie spin-off alla quale stava lavorando in prima persona insieme a George R.R. Martin: lo show, tenuto assolutamente top secret e del quale non si conosce il minimo dettaglio, sarebbe stato un altro prequel agli eventi de Il Trono di Spade, ambientato presumibilmente in un'epoca diversa rispetto a quella di The Long Night (la cui lavorazione prosegue invece a gonfie vele per un lancio previsto nel 2020).

"La mia avventura nel mondo di Westeros è giunta alla fine" ha spiegato lo sceneggiatore. "È stata una cosa meravigliosamente catartica rivedere la serie di recente, ho passato dieci anni della mia vita a svilupparla. Anche per questo questo episodio è stato importante per me, perché è stato un addio e una lettera d'amore a questi personaggi e a questo cast".

Che il futuro della serie, una delle cinque annunciate dalla HBO per tentare di proseguire l'esplorazione di Westeros, fosse in pericolo lo si era già intuito a settembre 2018, quando era trapelata la notizia di un accordo in esclusivo con Amazon firmato da Cogman. Lo sceneggiatore, senza lasciare adito a dubbi, ha aggiunto: "Il mio prequel non si farà più. La HBO ha deciso di proseguire in un modo diverso, quindi da oggi potrò lavorare con Amazon nella creazione di nuove serie. Questo è un addio, come ho detto. Con Westeros, è finita."

Vista la sua esperienza nel campo del fantasy, non sarebbe impensabile che Amazon affidasse a Cogman un ruolo nello sviluppo dell'attesa serie prequel de Il Signore degli Anelli, attualmente in fase di produzione, ma dovremo aspettare le prossime settimane per sapere come proseguirà la carriera dell'acclamato sceneggiatore.

Nel frattempo, vi rimandiamo alle nuove foto ufficiali del terzo episodio di Game of Thrones 8, puntata che metterà in scena l'epica battaglia per Grande Inverno fra l'esercito degli uomini e quello del Re della Notte e i suoi Estranei.