Game of Thrones, tutte le scelte sbagliate di Ned: come ha messo nei guai la sua famiglia

Gran parte di ciò che è accaduto in Game of Thrones è dipeso dalle scelte "sbagliate" fatte da Ned Stark nella prima stagione. Queste infatti, hanno notevolmente influito sul destino della famiglia più famosa del Nord, causandone il quasi totale declino.

Un nuovo video diffuso di recente, focalizza proprio l'attenzione su quando la lealtà e l'onestà di Ned Stark siano state un grande limite per chi più amava. Sul modello della sigla dello show Arrested Development - Ti presento i miei, viene mostrata tutta la famiglia Stark e, dopo i titoli di testa, vediamo i Lannister. Una voce fuori campo recita: "Ecco la storia di una famiglia benestante che ha perso tutto, perché il capo famiglia non riusciva a tenere la bocca chiusa".

Come sappiamo, per primo Ned ha scoperto che i figli di Cercei altro non erano che il frutto dell'incesto con suo fratello Jaimie e dopo aver visto proprio lo scontro tra i due, si passa nel più classico stile della serie Netflix a dare uno sguardo ad alcuni flashback. Scopriamo poi che Robert Baratheon è stato avvelenato e che Ned ha il compito di rimettere insieme i pezzi dei Sette Regni. Per farlo assolda Petyr Baelish, l'uomo tra l'altro responsabile dell'omicidio di John Aryn. Naturalmente sappiamo come sono andate le cose per Ned.

Intanto proprio Sean Bean ha rivelato di non aver mai visto il finale di Game of Thrones. L'interprete di Ned Stark ha ammesso di non aver più visto lo show dopo la sua dipartita ma di essere molto contento per il destino del nord.