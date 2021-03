Game of Thrones, la scena in cui Daenerys mangia il cuore di cavallo: come fu girata?

La grandezza di una serie come Game of Thrones è sempre stata indubbia. Il fantasy drama che ha adattato brillantemente - al netto di alcune polemiche riguardo l'ottava stagione - l'immensa opera delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin, molto spesso ha richiesto al suo cast delle "imprese" davvero particolari.

Abbiamo visto insieme quali siano i personaggi più amati nella storia de Il Trono di Spade, ma oggi vogliamo trattare di un momento rimasto molto impresso ai fan dello show. Vi ricordate la scena, durante la prima stagione, nella quale Daenerys (interpretata da Emilia Clarke) ha dovuto mangiare un cuore di cavallo, come parte del suo rituale Dothraki per la fertilità? Vi siete mai chiesti come sia stato girato quel momento? Ecco la risposta.

Una prova "disgustosa"

Emilia Clarke, durante un'intervista al quotidiano britannico The Mirror, ha raccontato la sua esperienza nel doversi cibare di un "cuore di cavallo" (ovviamente finto) con termini non particolarmente esaltanti:

"È stato molto utile il fatto che mi abbiano dato da mangiare una cosa talmente disgustosa, da non richiedere molta recitazione. Avevano fatto il cuore con della marmellata solidificata, ma il suo sapore era di candeggina e pasta cruda. Ho mangiato qualcosa come 28 cuori durante i giorni nei quali abbiamo filmato quella scena. Fortunatamente, mi avevano fornito un secchio dove sputare, perché ci vomitavo dentro spesso".

Insomma, un momento non proprio edificante.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come Kit Harington abbia ottenuto la parte di Jon Snow in Game of Thrones, la palla passa a voi: conoscevate questo aneddoto? Sapevate com'era stata girata questa disgustosa scena con Daenerys in Game of Thrones? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!