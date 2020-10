Game of Thrones, una scena della serie ha fatto vomitare tutti sul set

Anche a più di un anno dalla sua conclusione, la popolare serie di HBO Game of Thrones sa come far parlare di sé. E tra le tante cose che si continuano a dire al riguardo, c'è anche un aneddoto poco piacevole che riguarda una scena in particolare, e il suo effetto su cast e crew presenti sul set il giorno delle riprese.

Fin dalla sua prima stagione, Game of Thrones ha saputo intrattenere e raccontare storie grandi e piccole in maniera davvero unica, unendo l'epico all'intimistico, l'humor al drammatico, i momenti romantici a quelli d'azione e, spesso e volentieri, anche a quelli più nudi e crudi (letteralmente), e in tal caso piuttosto macabri.

Ci fu una precisa scena, però, che portò il cast e la crew presenti sul set al momento delle riprese a espellere immediatamente tutti i contenuti del proprio stomaco (leggi: vomitare).

Stiamo parlando di quel momento del primissimo episodio dello show nel quale gli Stark trovano un cervo morto. A quanto pare, la carcassa dell'animale non era affatto un oggetto di scena, ma apparteneva davvero a un mammifero del posto, morto da un bel po'.

"Credo di non aver mai sentito puzza più terribile in tutta la mia vita. E io non ero nemmeno nei pressi della scena. Ero al di là del campo, nella tenda dei produttori. Ma riesco ancora a sentire distintamente quell'odore, anche solo a ripensarci". ha affermato il produttore dello show, Bryan Cogman, come si legge nel libro di James Hibberd "Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series".

E come lui, a quanto pare, anche il resto della produzione farà fatica a dimenticarlo, considerando l'effetto che ha avuto su di loro quel giorno.