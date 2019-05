Game of Thrones: sceneggiatore rivela quale personaggio non sarebbe dovuto morire

Nel corso di una recente intervista pubblicata su Entertainment Weekly, uno degli sceneggiatori in forze allo show di Game of Thrones e della sua ultima stagione ha rivelato alcuni dettagli interessanti.

L'ultima stagione dello show ha il numero più elevato di morti nella storia di Game of Thrones, ma a quanto pare una di queste morti non era prevista inzialmente e solo in seguito e all'ultimo momento si è deciso per essa. Non stiamo parlando di Daenerys Targaryen, il cui destino era stato deciso dall'inizio, ma del suo protettore e amico Ser Jorah Mormont.

Quando gli sceneggiatori hanno iniziato la lavorazione della trama dell'ottava stagione, speravano di avere Ser Jonah al fianco di Jon Snow oltre la Barriera nella scena finale della serie. Invece, hanno poi optato per la morte del personaggio mentre difendeva Daenerys dall'esercito di Estranei nell'episodio 3.

Lo sceneggiatore Dave Hill ha quindi commentato sulle pagine di EW: "Per molto tempo abbiamo pensato di tenere Ser Jorah vivo per posizionarlo alla Barriera alla fine; i tre ad uscire dal tunnel sarebbero stati quindi Jon, Jorah e Tormund. Ma la logica imponeva che Jorah avrebbe dovuto lasciare le parti di Dany poco prima degli eventi del finale, in nessun modo poteva succedere altrimenti. Jorah avrebbe dovuto avere la nobile morte che meritava difendendo la donna che amava".

Di sicuro sarebbe stato interessante vedere la reazione di Jorah durante il twist riservato al personaggio di Emilia Clarke, ma di certo avrebbe finito per complicare la scrittura dello show. Tuttavia, è lo stesso attore a fornire un parere in merito. Iain Glen, infatti, ha risposto a EW: "C'è una certa dolcezza in tutto il suo cambiamento, perché a quel punto Jorah non avrebbe mai saputo ciò che ha fatto. Probabilmente è stato meglio così. E' una benedizione per lui non scoprire mai cosa le sarebbe successo. E da un punto di vista pragmatico della storia, la sua morte è servita a uno scopo più grande".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del finale di Game of Thrones e le parole di Emilia Clarke preoccupata della reazione al suo inaspettato twist finale.