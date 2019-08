Game of Thrones: la sceneggiatura dell'episodio finale è disponibile online

Il finale con cui gli showrunner hanno deciso di concludere le vicende di Jon Snow e Daenerys Targaryen non è stato ben accolto dai fan. Anche nella nostra recensione di Game of Thrones 8x06 abbiamo potuto leggere commenti contrastanti riguardo la qualità dell'ottava stagione. Nel frattempo è stato pubblicato il copione del finale della serie.

Come potete vedere, la puntata con cui si sono chiuse le vicende del Trono di Spade ha un bassissimo punteggio sui vari aggregatori di recensioni, su Rotten Tomatoes per esempio ha raggiunto il 49% di voti positivi, ben al di sotto dei punteggi soliti della serie. Nonostante questo l'episodio è stato candidato come miglior puntata di una serie TV agli Emmy, dopo la nomina degli showrunner David Benioff e D.B. Weiss al premio di miglior sceneggiatori.

Nei diversi forum e pagine dedicate all'universo creato da George R. R. Martin possiamo notare che le critiche maggiori sono proprio nei confronti della sceneggiatura del finale di Game of Thrones, accusata di essere di un livello troppo inferiore rispetto agli standard a cui le stagioni precedenti avevano abituato i fan. Siamo sicuri che adesso tutti gli appassionati della serie analizzeranno in ogni piccolo dettaglio il copione della puntata intitolata: "The Iron Throne".

La dirigenza di HBO non ha ancora risposto a queste lamentele, affermando però che sapevano fin dall'inizio che non avrebbero potuto accontentare tutti. Anche il creatore di Lost ha detto la sua sul finale di Game of Thrones, sottolineando il forte stress a cui sono sottoposti gli showrunner di una serie di successo.