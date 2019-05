Game of Thrones: gli scommettitori sembrano puntare su Bran Stark

Le previsioni su chi diventerà il leader di Westeros stanno facendo impazzire da settimane gli scommettitori e pare che negli ultimi giorni si sia fatto largo un nuovo favorito su chi siederà sul trono di spade quando Game of Thrones chiuderà i battenti. Bran Stark, interpretato da Isaac Hempstead Wright, sembra risultare nuovamente il favorito.

Con la messa in onda del quarto episodio, The last of the Starks, Bran Stark è diventato il candidato principale, secondo Vegas, per accaparrarsi il trono, con una quota di 8/1.

All'inizio della settimana era Jon Snow ancora saldamente posizionato al primo posto per diventare il sovrano di Westeros.

Alcune scommesse considerevoli tuttavia hanno spinto ad un cambiamento nelle previsioni su chi occuperà il trono di spade prima del quinto episodio che andrà in onda domenica.



Robert Cooper di SportsBetting sostiene che il cambiamento è dovuto soprattutto alle perdite che ha fatto registrare quest'ultima stagione:"Sembra che questa stagione abbia avuto molte perdite che hanno colpito gli spettatori. Abbiamo visto un afflusso di scommesse su particolari quote di Game of Thrones che poi hanno perso, ma altre sono state davvero azzeccate".

Restano due episodi prima di concludere definitivamente Game of Thrones. Nel frattempo George R.R. Martin sui romanzi si è espresso in maniera enigmatica, affermando di non sapere se li concluderà o meno, come dichiarato in un'intervista a Variety, mettendo in apprensione i fan della saga letteraria, tuttavia ormai slegata dall'evoluzione sul piccolo schermo della serie. Fan che in questi giorni hanno creato diversi meme sul bicchiere di Starbucks dimenticato dalla produzione in una scena del quarto episodio.