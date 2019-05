Game of Thrones: quale sarà lo scontro finale della serie?

Con il penultimo episodio di Game of Thrones andato in onda domenica, sono arrivate importanti risposte, che hanno però portato ad altrettanto importanti domande. Gli avvenimenti della spettacolare quinta puntata infatti lasceranno sicuramente strascichi che dovranno essere risolti nel finale della serie.

Naturalmente vi avvertiamo che la news contiene spoiler sull'episodio 5 di Game of Thrones 8, per cui se non aveste ancora visto la puntata, proseguite nella lettura a vostro rischio.

Lo scenario è ormai abbastanza chiaro: Daenerys in preda alla follia omicida dettata dalla propria voglia di vendetta e sete di potere, ha perso la fiducia di praticamente tutti, fatta eccezione del proprio esercito. Jon Snow, in prima fila nella battaglia di Approdo del Re, ha visto la distruzione portata dalla propria regina e dagli Immacolati e i rimanenti Dothraki, che hanno sterminato non solo i soldati dei Lannister che si erano arresi, ma anche donne, bambini e civili.

Questo, insieme alle recenti tensioni che si erano create tra i due, potrebbe far sì che lo scontro finale della serie, con cui si decideranno probabilmente le sorti di Westeros, potrebbe essere proprio quello tra Jon e Daenerys. Jon non vuole regnare, non ha interesse nel sedere sul Trono di Spade, ma ha capito che Daenerys non è la persona adatta per governare, mentre quest'ultima lo vede chiaramente come una minaccia, avendo anche scoperto che Jon è il legittimo erede al Trono.

Sarà dunque questo lo scontro conclusivo della serie? Voi che ne pensate?

