Game of Thrones: lo script conferma che Tyrion è innamorato di Daenerys

La sceneggiatura ufficiale della settimana stagione di Game of Thrones ha messo in luce diversi dettagli relativi allo show HBO, inclusi i veri sentimenti che Tyrion Lannister (Peter Dinklage) prova nei confronti di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

È passato più di un anno dal termine della settima stagione della serie, con i nuovi episodi in arrivo ad aprile che promettono di portare a conclusione un'epopea epica iniziata nell'ormai lontano 2011.

Se il primo teaser trailer andato online nelle scorse ore non è bastato a soddisfare la vostra fame di Game of Thrones, comunque, Variety - in occasione dell'annuncio delle nomination dei Writers Guild Awards, è andata a spulciare le librerie digitali della Guild americana, rivelando un'importante segreto che negli ultimi mesi ha fatto non poco discutere tutti i fan della serie.

Le sceneggiature sul sito sono pubbliche e disponibili per tutti già da anni, ma nelle ultime ore proprio grazie alla ricerca di Variety stanno acquistato popolarità sui vari social: la rivista ha infatti rivelato alcune indiscrezioni relative alla relazione fra Tyrion e Daenerys. A quanto pare, il rampollo di casa Targaryen è innamorato della Madre dei draghi!

Come si legge nell'episodio "The Wids of Winter" (610): "Tyrion studia il suo viso. [. . .] Dany, con cautela, sta fissando a distanza il modo in cui Tyrion la osserva. Accidenti se è bella, sembra pensare Tyrion. [. . .] Si accorge di averla guardata per troppo a lungo e allora si volta. Perso nei suoi pensieri, non si accorge di essere agitato ...",

Nella sceneggiatura di "The Spoils of War", (episodio 704), durante la celebre carica di Jamie Lannister contro il drago di Daenerys, addirittura si legge: "Tyrion assiste inerme all'attacco del suo amato fratello, che coraggiosamente cavalca verso la sua probabile morte per mano della stessa regina di cui Tyrion è innamorato".

Con questo in mente, è chiaro che una delle scene finali della settima stagione, con Tyrion nell'ombra ad osservare la porta chiusa della stanza di Daenerys (all'interno della quale la regina sta passando la notte con Jon Snow), assume una rilevanza tutta nuova. Per i nuovi sviluppi, comunque, dovremo aspettare il prossimo aprile, quando HBO lancerà l'ottava stagione di Game of Thrones.

Nel frattempo, restate sintonizzati: il primo trailer ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.