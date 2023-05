Game of Thrones, Sean Bean su un possibile ritorno: 'Sarebbe bello essere coinvolti'

A oltre dieci anni dalla sua ultima apparizione nei panni di Ned Stark alla fine della prima stagione di Game of Thrones, Sean Bean ha ricordato con nostalgia i suoi giorni nello show e ha anche dichiarato che gli piacerebbe molto riprendere i panni del personaggio ed essere coinvolto in uno dei prossimi progetti legati al franchise per un ritorno.

Durante una recente intervista con Screen Rant per discutere del film sui Cavalieri dello Zodiaco, Sean Bean ha parlato di un suo possibile ritorno a Game of Thrones. Dopo aver confessato di non aver ancora visto la serie prequel, House of the Dragon, l'attore ha confermato di essere sempre interessato a riprendere il ruolo di Ned Stark se se ne presentasse l'occasione.

"Non so se verrà mai ripescato in futuro. Non sono molto informato sul seguito [di House of the Dragon], ho sentito dire che è molto bello, cercherò di vederlo [prima o poi]. Ma sì, è sempre bello pensare di poter essere coinvolto in qualche modo in una serie così grande, che ha raggiunto una fama mondiale. Non credo che all'epoca sapessimo quanto il Signore degli Anelli sarebbe diventato grande, e lo stesso discorso vale per Game of Thrones. Se mi venisse proposto di nuovo, sarebbe bello essere coinvolto in qualche modo".

Per il pubblico che si è avvicinato a Game of Thrones di recente, la morte di Ned alla fine della prima stagione si è rivelata un po' uno shock, considerando che era stato un personaggio principale per la maggior parte della stagione. Su un versante più leggero, alcuni fan dell'attore si erano scherzosamente preparati alla sua morte, dato che Bean aveva già la famigerata reputazione di morire spesso nei film e nelle serie televisive a cui prende parte.

Sebbene la sua morte non abbia intrinsecamente segnato la fine della permanenza di Ned in Game of Thrones, dato che le stagioni 6 e 7 hanno visto Sebastian Croft e Robert Aramayo ritrarre versioni più giovani del personaggio, le opportunità per delle apparizioni future di Bean nel ruolo al momento sono relativamente scarse. Il romanzo di Game of Thrones del 1996 offriva molti retroscena riguardanti Ned, ma una buona parte di essi è stata adattata durante la permanenza di Croft e Aramayo nella serie, a parte il suo coinvolgimento nella repressione della Ribellione di Greyjoy, in cui però il personaggio aveva circa 20 anni.

Anche una sua eventuale partecipazione nelle prossime stagioni di House of the Dragon sembra improbabile. A proposito, le riprese di House of the Dragon 2 continueranno come previsto nonostante lo sciopero degli sceneggiatori.

La Stagione 2 di House of the Dragon dovrebbe arrivare su HBO nel 2024.