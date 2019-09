Game of Thrones: che fine ha fatto la testa di Ned Stark? Ce lo dice Sean Bean

Sono passati diversi mesi dalla conclusione di Game of Thrones, ma la serie rimane ancora sulla cresta dell'onda, come dimostra la recente premiazione agli Emmy. Questa volta a parlare delle show è Sean Bean che ha raccontato cosa è successo il giorno delle riprese dell'episodio in cui è stata tagliata la testa a Ned Stark.

Durante i lavori per la produzione dell'ottava stagione gli showrunner hanno distribuito dei falsi copioni di Game of Thrones probabilmente per cercare di ottenere il miglior risultato possibile dai colpi di scena. Quest'ultimi, infatti, sono diventati un marchio di fabbrica della serie e hanno avuto inizio da quello che forse rimane il più emblematico di tutti: la morte di Ned Stark alla fine della prima stagione.

Dopo anni da quella storica scena, Sean Bean è tornato sull'argomento - intervenendo durante il Jonathan Ross Show - descrivendo gli istanti che hanno preceduto la decapitazione del suo personaggio e quello che poi è successo alla finta testa; andata incontro a una fine non propriamente gloriosa in base alle parole dell'attore.

"Era un giorno come tutti gli altri, uova e pancetta, cose così, tazza di tè nient'altro. Mi sono inginocchiato li per terra e poi hanno lanciato via la mia finta testa sul pavimento" all'attore non è stato possibile mantenere l'oggetto di scena come ricordo e ha aggiunto che i suoi colleghi si sono divertiti un po a scherzare con la finta testa "Credo di aver iniziato a scherzarci un po. Dopodiché ha iniziato a farlo anche il team, lanciandola e successivamente prendendola a calci".

Dopo Game of Thrones, conclusosi con l'ottava stagione, HBO sta lavorando alla produzione di alcune serie spin-off ambientate nell'universo fantasy ideato dallo scrittore George R. R. Martin, come Bloodmoon che racconterà gli eventi che hanno portato alla prima lunga notte.