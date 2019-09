Game of Thrones, Sean Bean ha detto basta ai ruoli che prevedono la sua morte

Sean Bean è sicuramente uno degli attori più amati dal grande pubblico. Noto sia per parti da villain che da eroe silenzioso, è stato spesso al centro delle chiacchiere per il destino riservato ai personaggi che andava a interpretava, che spesso morivano terribilmente.

Da Game of Thrones a Il Signore degli Anelli questa fama è diventata sempre più grande, tanto che ormai si contavano i minuti dalla sua comparsa sullo schermo alla sua probabile dipartita. Adesso invece, secondo quanto dichiarato dallo stesso attore nel corso di un'intervista con il The Sun, sembra che faccia molta più attenzione a selezionare ruoli che non prevedano più la sua morte in scena.

"Ho rifiutato delle parti. Mi sono detto ‘sanno che il mio personaggio morirà perché sono io a interpretarlo!’, quindi devo dare un taglio a questa cosa e iniziare a sopravvivere, altrimenti diventa tutto un po’ prevedibile".

Bean ha poi discusso del destino di Ned Stark al termine della prima stagione di Game of Thrones, affermando di essere stato informato fin dall'inizio da George R.R. Martin sul destino del suo personaggio e di esserne stato immediatamente d'accordo, anche per la volontà di non ancorarsi per troppi anni a un prodotto, anche se col senno di poi...

"Avevo già letto i libri di Game Of Thrones, e loro mi avevano confermato: ‘qui muori, ma accade verso la fine della stagione’. E la mia risposta è stata tipo, ‘sì, sì, mi sembra abbastanza corretto’. Quindi al tempo mi dissero chiaramente che sarei morto, e io ho pensato positivamente ‘non voglio rimanere bloccato in una di quelle serie che durano sette anni’. Ma ora penso che sarebbe stato meglio rimanere bloccato! Era molto chiaro cosa George R.R. Martin voleva accadesse a Ned, e così è stato".

Recentemente, Sean Bean è apparso in The Martian di Ridley Scott, mentre prossimamente lo vedremo in Possessor, il nuovo thriller fantascientifico diretto da Brandon Cronenberg, figlio di David, insieme a Christopher Abbott, Andrea Riseborough, Tuppence Middleton e Jennifer Jason Leigh.