Game of Thrones: secondo un'antropologa, Drogon potrebbe aver divorato Daenerys

L'antropologia forense potrebbe appena aver reso un pò più macabro il finale di Game of Thrones. Secondo Carolyn Rando dell'Istituto di Archeologia dell'UCL, non è da escludere la possibilità che Drogon abbia divorato Daenerys dopo averla portata via da Approdo del Re.

"Potrebbe averla mangiata? Sì, è una possibilità. Non credo che vada esclusa a priori come opzione" afferma la Rando, facendo notare che ci sono stati diversi casi in cui gli animali hanno divorato i propri padroni "probabilmente accade più spesso di quanto pensiamo".

Un'altro punto che ci tiene a sottolineare l'antropologa è la ricerca di attenzioni da parte degli animali dopo la morte dei padroni, come il tentativo di risvegliarli con le zampe, oppure leccandoli, che somiglierebbe al comportamento di Drogon nello show.

"Iniziano a leccare, ma con tutto quel sangue, può capitare che possano fare altro, ma più per lo stress o qualcosa del genere".

Ma l'atteggiamento di Drogon (e degli altri draghi) nei confronti di Daenerys avrebbe sempre indicato il contrario, dopotutto.

"Sembrerebbe che i draghi nella serie abbiano una qualche sembianza di comprensione del comportamento umano, e così la vedono come un genitore. Nel caso di Drogon, è un modo di fare dovuto al dolore. Daenerys è stata la prima cosa che hanno visto alla nascita, quindi l'imprinting è stato molto forte. Se guardiamo agli animali negli zoo, quando nascono dei piccoli che poi saranno reinserti nel loro habitat naturale, si usa un pupazzo o qualcosa che somigli a un esemplare della loro specie, così che non si formi l'imprinting con degli umani. Quindi nel caso di Drogon e Daenerys, si tratta probabilmente di un caso di imprinting molto forte. 'Questo è il mio genitore, lo devo proteggere'."

Ma questa non è né la prima, né l'ultima delle teorie che riguardano Daenerys e il suo tragico destino nella serie.

E voi che ne pensate?

L'ultima stagione di Game of Thrones è da poco andata in onda su HBO (qui potete trovare la nostra recensione del finale della serie).