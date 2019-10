Game of Thrones: secondo George Martin l'ottava stagione non è del tutto fedele al libro

L'ottava stagione di Game of Thrones è stata tra i prodotti più divisivi di questa stagione televisiva e a rincarare la dose sembra arrivare anche l'autore George R.R. Martin, con le sue dichiarazioni circa le differenze tra serie e romanzo.

L'ultimo romanzo della saga di Game of Thrones deve ancora essere pubblicato, ma Martin nel corso di un'intervista concessa al magazine Fast Company ha ribadito come l'ultima stagione dello show di HBO non sia stata completamente fedele al suo materiale. Parlando di cosa può andare perduto nel passaggio di adattamento dalla pagina allo schermo, l'autore ha ammesso: "Può essere traumatico. Perché a volte la loro visione creativa e la tua non corrispondono e hai quelle famose divergenze creative, che portano a una serie di conflitti".

Sulla sua esperienza a Hollywood lo scrittore ha poi continuato: "Ottieni cose decisamente estranee come lo studio o il network che entrano in discussione che hanno certe opinioni particolari che non hanno nulla a che vedere con la storia, ma più a che fare con discorsi del tipo: 'Beh questo personaggio è molto in alto come gradimento quindi diamogli molte più cose da fare'". Parlando più nello specifico di Game of Thrones, Martin ha continuato: "Le stagioni [conclusive] non sono state completamente fedeli. Comunque, sarebbe potuta continuare per altre cinque stagioni".

Nelle sue precedenti dichiarazioni, Martin aveva cercato di spiegare perché il finale avrebbe incontrati la delusione di alcuni fan e la contentezza di altri: "Io lavoro con un medium molto diverso da quello degli showrunner, non dimenticatelo mai. Loro hanno solo sei ore a disposizione. Mi aspetto che gli ultimi due libri coprano circa 3mila pagine tra quello che succede e se ci sarà bisogno di altre scene e capitoli, li aggiungerò".

L'ultima stagione di Game of Thrones, nonostante le critiche, si è aggiudicata l'Emmy come miglior serie drammatica e adesso HBO si prepara all'arrivo del primo spin-off annunciato.