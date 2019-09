Game of Thrones: secondo Jacob Anderson, Jon Snow è stato fortunato nel finale della serie

Game of Thrones è fresco vincitore di quattro premi ai Saturn Award, dove lo show è risultato tra i protagonisti della serata e, anche a distanza di mesi dalla conclusione, continua a far discutere. Questa volta Jacob Anderson (Verme Grigio), ha parlato di Jon Snow e di come sia stato fortunato nel finale.

Come sappiamo, Jon (Kit Harington) uccide Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e come punizione viene mandato dai Guardiani della notte, una sorta di compromesso che vede tutti d'accordo.

Intervistato da Metro, Jacob Anderson ha dichiarato che Jon avrebbe meritato una sentenza più grave e che è stato solo fortunato a salvarsi perché Verme Grigio era stanco di tutta quella violenza. "Gli avrei staccato la testa", ha raccontato l'attore. "Credo che Verme Grigio ne abbia avuto abbastanza della violenza a quel punto". Per Anderson, il suo personaggio è arrivato a desiderare soltanto di lasciare Westeros e tutta la scia di sangue alle sue spalle, per andare a Naath e compiere la promessa fatta a Missandei (Nathalie Emmanuel). La prospettiva dell'attore però è diversa: "Personalmente penso che se la sia cavata con poco".

Nelle scorse settimane, lo stesso Kit Harington ha parlato del finale di stagione e ha anche raccontato dove si sta dirigendo Jon Snow nell'ultima scena dello show.

Cosa ne pensate? La punizione di Jon è stata giusta o avrebbe meritato una punizione maggiore?